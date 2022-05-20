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Американские эксперты указали на бесполезность ассистентов водителя

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Фото: Getty Images/Sjoerd van der Wal
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Американская автомобильная ассоциация (ААА) по итогам испытаний трех современных моделей автомобилей пришла к выводу, что большинство моделей систем помощи водителям нуждается в существенной доработке. Как сообщает «За рулем» 20 мая, в испытаниях приняли участие Subaru Forester (оснащенный системой EyeSight), Hyundai Santa Fe (с системой помощи при вождении на шоссе) и Tesla Model 3 (система «Автопилот»).

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Специалисты AAA моделировали различные ситуации: от выезда автомобиля со встречной полосы «в лоб» тестируемой машине до перехода дороги велосипедистом и многие другие. Результаты показали, что все системы помощи водителю хорошо видят медленно движущиеся в той же полосе и в том же направлении автомобиль и велосипедиста. Однако в том случае, когда автомобиль находился в пределах полосы лишь частично, все автомобили столкнулись с макетом встречной машины. А в пяти из 15 случаев — сбили велосипедиста, пересекающего дорогу.

«Столкновения, которые произошли во время тестов, могли быть смертельными, если бы случились с реальными людьми», — указал представитель ААА Марк Дженкинс.

Специалисты ассоциации США предупреждали о недоработках в подобных системах еще два года назад. Тогда эксперты зафиксировали в них частые сбои — через каждые восемь миль (примерно 13 км). Новые испытания 2022 года показали, что с тех пор почти ничего не изменилось.

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