Около 1,5 млн цветов экспортировала Калужская область в 2022 году

С начала 2022 года Калужская область экспортировала порядка 1,5 млн цветов. Растения направили за границу, а также в регионы России.

По данным Россельхознадзора, 360 тыс. цветов отправили в Казахстан. Еще 1,1 млн растений передали в Ленинградскую, Нижегородскую и Московскую области. Об этом сообщает газета «Весть».

В теплицах региона в основном выращивают герберы, тюльпаны и розы. Кроме того, цветоводы поставляют растения в горшках, в том числе бархатцы, каллы, петунии и гиацинты.

Днем ранее сообщалось, что в Иркутске «Горзеленхоз» планирует высадить 15 тыс. лилий к началу учебного года. Местные цветы пользуются большим спросом, поэтому специалисты работают над расширением ассортимента.