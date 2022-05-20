Прямой эфир
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Интернет
Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ
Мир
Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Киевом
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Общество
Подмосковный Минтранс призвал водителей к осторожности из-за заморозков
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

Около 1,5 млн цветов экспортировала Калужская область в 2022 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2022 года Калужская область экспортировала порядка 1,5 млн цветов. Растения направили за границу, а также в регионы России.

По данным Россельхознадзора, 360 тыс. цветов отправили в Казахстан. Еще 1,1 млн растений передали в Ленинградскую, Нижегородскую и Московскую области. Об этом сообщает газета «Весть».

В теплицах региона в основном выращивают герберы, тюльпаны и розы. Кроме того, цветоводы поставляют растения в горшках, в том числе бархатцы, каллы, петунии и гиацинты.

Днем ранее сообщалось, что в Иркутске «Горзеленхоз» планирует высадить 15 тыс. лилий к началу учебного года. Местные цветы пользуются большим спросом, поэтому специалисты работают над расширением ассортимента.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022