Путин поручил оценить меры ВТО по ограничению торговли с Россией

Президент России Владимир Путин отдал поручение комплексно оценить меры по ограничению торговли с РФ, которые были приняты странами Всемирной торговой организации (ВТО) в 2022 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 20 мая.

Согласно тексту документа, правительство необходимо будет проверить эти меры на соответствие «правилам и принципам» организации, уточняет НСН.

Помимо этого, правительство также должно будет представить предложения по обжалованию Россией упомянутых мер ВТО, а также по «актуализации стратегии участия» России в этой организации, пишет RT.

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Указанное поручение Путин отдал по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса России, которое прошло ранее в пятницу, 20 мая.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения, сообщает телеканал «360».

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против Москвы, добиваются выхода РФ из ВТО и делают это для изоляции России от глобальной торговли. В министерстве отметили, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

Как напоминает сайт kp.ru, в апреле Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении российских металлургических компаний идут вразрез с принципами ВТО. Он подчеркнул, что РФ намерена обновить стратегию действий в ВТО. Также он призвал стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию в России.

В конце марта в Госдуму был внесен законопроект о выходе РФ из ВТО. Как отметили его авторы, за время нахождения в организации России — с 2012 года — другие страны-участницы ввели «многочисленные секторальные санкции» против ключевых отраслей российской экономики.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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