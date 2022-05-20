Эксперт оценил последствия восстановления коротких продаж на бирже

Отмена запрета для физических лиц на короткие продажи на бирже, вероятно, увеличит ликвидность, которая в последнее время очень низкая и является свидетельством того, что худшее российский рынок уже пережил. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, 20 мая.

«Вероятнее всего, те, кто хотел выйти из российских активов, уже это сделали, и вряд ли отмена запрета на короткие продажи приведет к коллапсу на рынке», — добавил он.

Ранее в этот же день Банк России отменил запрет на короткие продажи на бирже для физических лиц. Также регулятор снял запрет на покупку валюты «с плечом», то есть на заемные средства, которые брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Меры начнут действовать с 1 июня до 31 декабря этого года.

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Шатов рассказал, что короткая позиция — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. Обычно они используются, если трейдеры ждут падения стоимости актива в будущем, сказал он. Тогда можно будет купить активы по более низкой цене, отдать долг брокеру, а разница между ценами — это и есть прибыль по сделке.

Однако подобная стратегия может усилить снижение на падающем рынке, констатировал партнер инвесткомпании. Чтобы этого избежать, был введен запрет на короткие продажи. Сейчас ЦБ, оценив текущую ситуацию, отмечает положительную динамику на рынке, подчеркнул эксперт.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что в связи с запретом на покупку валюты «с плечом» торговые обороты на фондовом рынке сильно упали, многие были разочарованы. Кроме того, сейчас нет допуска нерезидентов на фондовый рынок, которые составляли по некоторым бумагам более половины оборота торгов, отметил он.

Также из-за запрета коротких продаж без покрытия частникам «нельзя было играть на понижение», добавил экономист.

Для привлечения игроков и восстановления ликвидности ЦБ, по его словам, отменил эти запреты.

18 мая ЦБ смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Решение объяснили наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот.