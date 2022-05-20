Прямой эфир

Эксперт оценил последствия восстановления коротких продаж на бирже

Эксперт Шатов спрогнозировал рост ликвидности после восстановления коротких продаж на бирже
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отмена запрета для физических лиц на короткие продажи на бирже, вероятно, увеличит ликвидность, которая в последнее время очень низкая и является свидетельством того, что худшее российский рынок уже пережил. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в пятницу, 20 мая.

Полевое решение: в России появятся новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу
Почему это выгодно производителям и может быть интересно частным инвесторам

«Вероятнее всего, те, кто хотел выйти из российских активов, уже это сделали, и вряд ли отмена запрета на короткие продажи приведет к коллапсу на рынке», — добавил он.

Ранее в этот же день Банк России отменил запрет на короткие продажи на бирже для физических лиц. Также регулятор снял запрет на покупку валюты «с плечом», то есть на заемные средства, которые брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Меры начнут действовать с 1 июня до 31 декабря этого года.

Реклама

Шатов рассказал, что короткая позиция — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момент, то есть берет их в долг у брокера. Обычно они используются, если трейдеры ждут падения стоимости актива в будущем, сказал он. Тогда можно будет купить активы по более низкой цене, отдать долг брокеру, а разница между ценами — это и есть прибыль по сделке.

Однако подобная стратегия может усилить снижение на падающем рынке, констатировал партнер инвесткомпании. Чтобы этого избежать, был введен запрет на короткие продажи. Сейчас ЦБ, оценив текущую ситуацию, отмечает положительную динамику на рынке, подчеркнул эксперт.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что в связи с запретом на покупку валюты «с плечом» торговые обороты на фондовом рынке сильно упали, многие были разочарованы. Кроме того, сейчас нет допуска нерезидентов на фондовый рынок, которые составляли по некоторым бумагам более половины оборота торгов, отметил он.

Также из-за запрета коротких продаж без покрытия частникам «нельзя было играть на понижение», добавил экономист.

Для привлечения игроков и восстановления ликвидности ЦБ, по его словам, отменил эти запреты.

18 мая ЦБ смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Решение объяснили наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022