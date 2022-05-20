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Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать госсистему по защите информации

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Необходимо рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации, заявил президент РФ Владимир Путин 20 мая на заседании Совета безопасности.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — сказал он, обратившись к участникам заседания.

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Он сообщил, что в последнее время увеличилось число кибератак. По словам российского лидера, они наносятся из разных государств. Путин уточнил, что предпринимаются попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры страны.

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«В первую очередь под ударом оказались средства массовой информации, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти. Значительно чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний», — отметил он.

При этом в РФ укреплена правовая база, позволившая повысить эффективность защиты информации в госорганах и на объектах критической инфраструктуры, но «характер угроз динамично меняется».

Глава государства подчеркнул, что необходимо донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, и обратил внимание, что на трети подобных объектов нет структурных подразделений по защите информации.

Также нужно повысить защищенность информационных систем и сетей связи в государственных органах. По его данным, проведенные в прошлом году проверки показали, что большинство действующих в госорганах ресурсов уязвимы для массированных атак.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест», — добавил он.

12 мая зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек. Он пояснил, что банк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками.

До этого, 17 марта, в Минцифры сообщили, что на сайты органов власти РФ осуществляются масштабные кибератаки. Ведомство организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками.

Кроме того, в марте пресс-службе «Лаборатории Касперского» сообщили, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями.

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