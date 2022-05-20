Госавтоинспекция Москвы проведет работу по выявлению неплательщиков штрафов

В Москве продолжатся работы по выявлению неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Об этом в пятницу, 20 мая, говорится на сайте столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что за четыре месяца текущего года сотрудники столичной ГИБДД составили более 43,5 тыс. административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания. Из них почти 23 тыс. — в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения ПДД, неоплаченных в установленный срок.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу», — говорится в сообщении.

Реклама

В ГИБДД напомнили, что неуплата штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (менее 1 тыс. рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

5 мая в ГИБДД напомнили о штрафе за разговор по телефону во время езды. Отмечается, что отвлечение от управления транспортом на разговор по телефону увеличивает риск совершения автомобильной аварии. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

14 апреля в ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений. Так, по итогам трех месяцев водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.