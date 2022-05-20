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Госавтоинспекция Москвы проведет работу по выявлению неплательщиков штрафов

Госавтоинспекция Москвы проведет работу по выявлению неплательщиков штрафов за нарушения ПДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве продолжатся работы по выявлению неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Об этом в пятницу, 20 мая, говорится на сайте столичной Госавтоинспекции.

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Отмечается, что за четыре месяца текущего года сотрудники столичной ГИБДД составили более 43,5 тыс. административных материалов за уклонение от исполнения административного наказания. Из них почти 23 тыс. — в отношении лиц, имеющих свыше 50 штрафов за нарушения ПДД, неоплаченных в установленный срок.

«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу», — говорится в сообщении.

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В ГИБДД напомнили, что неуплата штрафа в срок влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (менее 1 тыс. рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

5 мая в ГИБДД напомнили о штрафе за разговор по телефону во время езды. Отмечается, что отвлечение от управления транспортом на разговор по телефону увеличивает риск совершения автомобильной аварии. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

14 апреля в ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений. Так, по итогам трех месяцев водители в Москве чаще всего нарушали требования знаков и разметки. Также в топ-5 самых частых нарушений ПДД попали: превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки.

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