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Под Владимиром артисты вышли на детский спектакль пьяными

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Фото: vk.com/Подслушано во Владимире
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В городе Юрьев-Польский Владимирской области труппа ростовых кукол, исполняющих роли Чебурашки, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», вышла пьяной на сцену и сорвала детский спектакль. Инцидент произошел 20 мая, в результате в районный центр культуры и досуга вызвали полицию.

Волк и Заяц еле держались на ногах, а Чебурашка в один момент уснул за ноутбуком. Дети обратили внимание на поведение своих любимых персонажей и поинтересовались у родителей, почему тех шатает. Возмущенные зрители отправились прояснять ситуацию у администратора, но ее состояние оказалось даже хуже, чем у артистов.

Отмечается, что билеты на спектакль стоили 300 рублей. Некоторым родителям уже вернули деньги. По поступившей информации, алкогольные напитки распили, потому что у актера, исполняющего роль Чебурашки, родился ребенок.

27 ноября 2021 года в Сети появились видео, как певец Дима Билан выступает на свадьбе в Казахстане в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он выложил оправдательную запись, где назвал причиной своего поступка переживание за состояние ныне покойного певца и композитора Александра Градского.

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