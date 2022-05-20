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Ремонт улицы в поселке Казани оценили в 160 млн рублей

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Власти Казани планируют отремонтировать улицу в поселке Отары. Максимальная стоимость выполнения работ составит 160 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Речь идет об участке улицы Поперечно-Отарской между Прибрежной и Молодежной, протяженность дороги составляет 970 м. Выполнить ремонт необходимо до 25 октября 2022 года, пишет InKazan.ru.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 6 июня.

Зимой 2021 года жители поселка просили вывезти снег, опасаясь подтоплений при таянии. Тогда в администрации разъяснили, что дороги в поселке относятся к третьей категории и вывоз снега не предусмотрен.

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