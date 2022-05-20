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Минфин РФ расплатился по еврооблигациям в долларах и евро

Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается на сайте ведомства.

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«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства в сумме $71,25 млн и €26,5 млн.

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18 мая в Госдуме сказали, что власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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