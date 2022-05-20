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Владелец брендов Reserved и Mohito подтвердил открытие магазинов в России

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Фото: Пресс-служба LPP
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Магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, ранее принадлежащие российскому подразделению польской компании LPP SA, начинают свою работу в России и будут открываться с постепенной заменой прежних вывесок на временные с новыми логотипами. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе LPP в пятницу, 21 мая.

«Свои двери для покупателей откроют магазины в первую очередь в тех торговых центрах, с которыми в период временной приостановки деятельности торговых точек были достигнуты приемлемые условия по аренде», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что магазины Reserved и House откроются в РФ уже в ближайшие выходные. Однако в «Reserved Мега Белая Дача» заявили «Известиям», что уже заработали магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

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Отмечалось, что бренд Reserved будет работать под новой вывеской Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

О том, что LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму, стало известно 19 мая. Указывалось, что в сделку не войдут права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет польская компания. Однако покупатель сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению группы.

29 марта LPP закрыла все свои магазины на территории РФ. Незадолго до этого компания объявила о прекращении поставок продукции, инвестиций, развития сети и онлайн-продаж.

Согласно информации на сайте производителя, LPP работает почти в 40 странах мира и насчитывает более чем 2 тыс. торговых точек.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, BMW, Audi и другие.

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