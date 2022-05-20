Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области

В Оренбургской области в субботу, 22 мая, возможны чрезвычайные ситуации из-за непогоды. Предупреждение выпустило главное управление МЧС. Сильные дожди пройдут на востоке области. Возможно усиление ветра до 20 м/с.

В спасательном ведомстве призвали оренбуржцев во время сильного ветра не выходить на улицу, а для укрытия воспользоваться подземными переходами и подъездами, пишет 56orb.ru.

В конце марта в Оренбурге штормовой ветер повредил крыши зданий и повалил деревья. В муниципальный диспетчерский центр за ночь поступило 22 обращения граждан. Ветер повредил крыши девяти домов на проспектах Победы и Парковом, а также улице Советской. Кроме того, повалены семь деревьев на улицах Полигонной, Советской и Аксакова.