Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках

Главное управление МЧС по Рязанской области сообщило о заморозках на территории региона. Понижение температуры ожидается в течение выходных.

Согласно прогнозам, столбики термометров опустятся до –2 градусов. Заморозки ожидаются с 21 по 23 мая в ночные и утренние часы. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Ранее о ночных заморозках предупредили жителей Татарстана. Температура воздуха и почвы может опуститься до –1 градуса 21 мая. При этом днем потеплеет до +7…+12 градусов.