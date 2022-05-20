Прокуратура начала проверку после схода четырех вагонов в Оренбурге

Транспортная прокуратура проводит проверку после схода с рельсов четырех вагонов под Оренбургом. Инцидент произошел 20 мая около 13 часов на станции Заводская.

Уже известно, что это случилось во время маневренных работ на 14-м пути необщего пользования. С рельсов сошли два порожних полувагона и два вагона с цементом.

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта при этом не повреждены, пострадавших нет. На месте работали транспортный прокурор и полицейские, пишет РИА «Оребуржье».

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Специалистам удалось поставить вагоны на железнодорожные пути. Задержки движения поездов из-за инцидента допущено не было, добавляет Урал56.Ру.

Ранее сообщалось, что в индийском Мумбаи три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций. Несколько пассажиров пострадали. Однако благодаря тому, что поезд не успел набрал скорость, все они получили легкие травмы.