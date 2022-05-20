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Президент Путин заявил, что против России развязана масштабная война в киберпространстве

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ в пятницу, 20 мая, заявил, что в отношении России развязана масштабная война в киберпространстве.

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По словам российского лидера, «по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве». Он отметил кратное увеличение числа кибератак, в том числе комплексных.

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», — заявил Путин.

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Президент предложил обсудить комплекс вопросов по защите и обеспечению надежной работы информационных систем и сетей связи, а также меры парирования внешних угроз в этой сфере.

По мнению Путина, эта агрессия провалилась, как и «санкционный наскок», отмечает телеканал «360».

Президент высказал мнение, что кибератаки на Россию наносятся из разных стран, при этом они четко скоординированы — по сути, это действия госструктур, пишет RT. Он добавил, что в армии некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.

«В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые значимые порталы и сети. Значительно чаще фиксируется и попытки проникновения в корпоративные сети компаний», — приводит слова российского лидера сайт kp.ru.

Глава государства также обратил внимание на то, что одним из способов санкционного давления стали ограничения поставки программ, отмечает телеканал «Звезда».

1 мая Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Согласно ему руководители ведомств и субъектов РФ должны возложить на замруководителя органа полномочия по обнаружению, предупреждению и устранению последствий кибератак, а также реагированию на подобные инциденты, пишет «Москва 24».

14 апреля Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками. 28 февраля сайты правительства и органов власти Крыма подверглись DDoS-атакам. Также были взломаны сайты ряда российских СМИ.

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