Прямой эфир
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Интернет
Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ
Мир
Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Киевом
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Экономика
Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

Замминистра просвещения побывала на встрече с тружениками соцсферы села в Совфеде

0
Фото: пресс-служба Центра просветительских инициатив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

20 мая прошла ежегодная встреча председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Участие во встрече приняли представители федеральных и региональных органов государственной власти и общественных организаций, в числе которых — заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

Перед началом встречи участники смогли ознакомиться с выставкой-презентацией лучших региональных проектов комплексного развития сельских территорий, в том числе центрами образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», экспозицию этой части выставки готовил Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации.

Реклама

Результаты работы центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» представила Татьяна Васильева. Она рассказала о планах развития центров до 2024 года в рамках национального проекта «Образование». Васильева подчеркнула, что в течение ближайших двух лет «Точки роста» охватят все школы в сельской местности и малых городах, а это, в свою очередь, поможет вывести образование в регионах на более высокий уровень.

На сегодняшний день уже открыто и функционирует порядка 9,5 тыс. центров. До окончания 2022 года планируется открытие 4,5 тыс. центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а к концу 2024 года общий охват составит 24 тыс. центров по всей России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022