Замминистра просвещения побывала на встрече с тружениками соцсферы села в Совфеде

20 мая прошла ежегодная встреча председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Участие во встрече приняли представители федеральных и региональных органов государственной власти и общественных организаций, в числе которых — заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

Перед началом встречи участники смогли ознакомиться с выставкой-презентацией лучших региональных проектов комплексного развития сельских территорий, в том числе центрами образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», экспозицию этой части выставки готовил Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации.

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Результаты работы центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» представила Татьяна Васильева. Она рассказала о планах развития центров до 2024 года в рамках национального проекта «Образование». Васильева подчеркнула, что в течение ближайших двух лет «Точки роста» охватят все школы в сельской местности и малых городах, а это, в свою очередь, поможет вывести образование в регионах на более высокий уровень.

На сегодняшний день уже открыто и функционирует порядка 9,5 тыс. центров. До окончания 2022 года планируется открытие 4,5 тыс. центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а к концу 2024 года общий охват составит 24 тыс. центров по всей России.