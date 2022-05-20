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Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

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Поставки природного газа из России в Финляндию прекратятся утром 21 мая. Об этом 20 мая сообщила финская государственная газовая компания Gasum, сославшись на уведомление от ООО «Газпром экспорт».

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«Очень жаль, что сейчас закончились поставки природного газа по нашему контракту на поставку. Однако мы тщательно подготовились к этой ситуации, и, если не будет перебоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы», — сказал главный исполнительный директор Gasum Мика Вильянен.

С 21 мая компания будет поставлять газ своим клиентам из других источников через интерконнектор Balticconnector в Эстонии.

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Принадлежащие Gasum газозаправочные станции продолжат работать в обычном режиме.

Gasum 17 мая сообщила, что отказалась от новой системы оплаты газа, которая предполагает наличие рублевого счета в банке, и подала заявление в арбитраж. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.

До этого, 6 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью газете Nikkei заявила, что страна не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине. По ее мнению, стране следует прекратить закупки энергетических ресурсов из России. При этом она заявила, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

Накануне российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он отметил, что введение оплаты за газ в рублях — вынужденная мера, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки. Также вице-премьер подчеркнул, что европейские страны не смогут одномоментно отказаться от нефти и газа из РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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