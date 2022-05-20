Какую опасность представляют клещи и как от них защититься

В весенне-летний сезон, когда граждане много времени проводят на природе и на даче, особенную опасность для россиян представляют клещи. Врачи рассказали, чем чревата встреча с насекомым, как себя обезопасить, а также о порядке действий при укусе клеща.

Опасность и последствия укуса

Главные риски, которые несут в себе эти насекомые, связаны с клещевым вирусным энцефалитом. Как отметила врач-терапевт Ольга Александрова, симптомы болезни схожи с признаками гриппа, ОРВИ и ротавируса. В связи с этим необходимо очень внимательно относиться к своему состоянию, чтобы не пропустить развитие заболевания и избежать его тяжелых форм, когда поражается нервная система.

«Озноб, головная боль, резкий подъем температуры до 38–39 градусов, боли в мышцах, тошнота, рвота могут быть признаками энцефалита. В случае самостоятельного удаления клеща его нужно всё равно сдать на анализ, чтобы знать о возможных рисках и при необходимости своевременно начать лечение и уберечь себя от опасных осложнений», — рассказала терапевт Александрова в интервью «Газете.Ru».

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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, в свою очередь, подчеркнул, что в случае инфицирования существует вероятность развития среднетяжелой и тяжелой формы данного заболевания. Тяжелые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности.

Однако с укусом клеща можно получить и другие, более редкие инфекции: клещевой риккетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.

Сезон активности и места обитания клещей

Чтобы обезопасить себя от укуса, следует знать, когда обычно начинается сезон активности клещей. По словам Позднякова, на большей части территории России сезон клещей начинается в апреле — именно в этот период насекомые наиболее опасны.

«Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Поэтому весна — время, в которое высока вероятность быть укушенным клещом. Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным — сентябрь, перед залеганием в спячку клещи также активируются», — уточнил специалист.

Чаще всего клещи обитают в лесных массивах, траве и кустах. При этом на деревьях, вопреки расхожему мнению, насекомые выжидают свою жертву редко.

Что делать при укусе клеща

Если после прогулки на природе вы обнаружили на теле клеща, необходимо придерживаться ряда правил. Так, при обнаружении присосавшегося клеща его не нужно отрывать или раздавливать, предупредила врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева.

По словам эксперта, при грамотном выполнении процедуры извлечь клеща можно самостоятельно без негативных последствий. Так, сначала нужно вымыть руки с мылом и обработать антисептиком место укуса. Затем следует взять пинцет с острым концом и захватить паразита как можно ближе к хоботку, которым он впился в кожу. При этом не рекомендуется использовать крем, масло, вазелин и другие средства, поскольку они не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

Дальше необходимо потянуть клеща, вращая против часовой стрелки. После извлечения насекомого нужно проверить, не остались ли его части под кожей, а поврежденную область снова обработать антисептическим средством.

«Не следует давить на тело клеща, нельзя использовать масло, бензин, керосин, прижигать клеща — всё это увеличивает риск инфицирования. Клеща поместить в чистую емкость с влажной ваткой и закрыть крышкой», — продолжила специалист.

Также Клишева посоветовала как можно раньше доставить паразита в лабораторию для исследования на наличие инфекции. Его можно хранить в холодильнике не дольше трех дней.

Прививка от клещевого энцефалита

Единственным способом профилактики опасной инфекции, которую переносят клещи, является вакцинация. Врачи подчеркивают: прививка от клещевого энцефалита нужна всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным клещом, независимо от возраста.

Вакцинация проводится двукратно с перерывом не менее месяца и последующими ревакцинациями через год, а затем каждые три года. Экстренная схема вакцинации, которая проводится в случае укуса подразумевает введение двух доз вакцины с двухнедельным промежутком, третья вводится через год. После двух основных прививок иммунитет вырабатывается в течение двух недель, что следует учитывать при планировании поездок в опасные районы.

Как уточнила Клишева, профилактической вакцинации подлежат лица, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях; лица, посещающие такие места с целью туризма, работы на дачных и садовых участках. Также особое внимание на необходимость иммунизации следует обратить лицам, профессионально связанным с пребыванием в лесу.

Однако применение вакцины при беременности противопоказано, допустимо проводить вакцинацию только через две недели после родов. Вакцинация женщин в период грудного вскармливания проводится по решению врача с учетом возможного риска заражения клещевым энцефалитом.

Как защититься от укусов клеща

Не менее важным является соблюдение мер предосторожности во время поездок в лес и на природу. Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин призвал россиян идти в лес в одежде, которая покрывает всё тело. При этом поверхность одежды должна быть гладкой, чтобы клещам было трудно передвигаться по ней. Также на одежде должно быть минимум щелей и прорех.

Помимо этого, следует обрабатывать вещи средствами от клещей, однако важно, чтобы химикат не попадал на кожу. После похода в лес обязательно следует осмотреть себя на наличие насекомых.

При этом существуют места на теле, которые клещи выбирают чаще всего. К ним относятся пах, подмышки и волосяная часть головы.

Риски для домашних животных

Опасность клещи представляют не только для людей, но и для домашних питомцев. В большей степени это касается собак, которые гуляют на улице и имеют большой риск заразиться, отметила ветеринар Татьяна Гольнева.

По ее словам, клещи являются переносчиками такой болезни, как пироплазмоз или бабезиоз.

«Это заболевание, которое развивается в крови собак, и без лечения это стопроцентно летальный исход. К сожалению, многие хозяева считают, что обрабатывать питомцев необходимо с апреля, но это не совсем правильно, потому что делать это следует как только на улице теплеет и температура становится плюсовой. Первые признаки болезни питомца — отказ от еды, вялость, высокая температура, в тяжелых случаях — темнеет моча», — пояснила специалист.