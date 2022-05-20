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Ставшие Героями России росгвардейцы раскрыли подробности проведенной спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Удостоенные званий Героев России и медалей «Золотая звезда» офицеры Росгвардии полковник Александр Белоглазов и полковник полиции Андрей Фроленков раскрыли «Известиям» подробности проведенной спецоперации, за которую их 20 мая отметил высокими наградами директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Как указано в пресс-релизе ведомства, начальник центра специального назначения «Витязь» полковник Александр Белоглазов грамотно организовал действия подразделений спецназа на опасном направлении, в результате чего все поставленные перед спецназовцами задачи были выполнены. Он проявил личное мужество и отвагу в боевой обстановке, занимая удобные для ведения огня, но опасные для жизни позиции.

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По словам полковника Белоглазова, он не думал о том, насколько сложная и опасная стоит перед ним задача, когда поступил приказ о ее выполнении от командования.

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«Поступила команда, и мы не думаем, типична она или нетипична. Просто делаем свою задачу. Спецназ должен быть готовым выполнить любую задачу. Русский офицер — это в первую очередь тот человек, для которого защита Родины является не работой, а образом жизни. Это призвание, и человек должен полностью себя посвятить своему Отечеству», — прокомментировал он.

Заместитель командира ОМОНа Росгвардии полковник полиции Андрей Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий. Как указали в ведомстве, благодаря смелым и решительным действиям офицера объект был взят под контроль без единого выстрела. Фроленкову удалось выполнить поставленную командованием задачу и при этом сохранить жизни сотен военнослужащих и гражданских лиц.

«Другого выхода не было в этой ситуации. Просто, если бы мы не вступили в бой, просто погибли бы процентов 80 этого отряда. Получилось так, что там не совпали первичные данные, которые мы имели об этом объекте, с тем, что я увидел по прибытии туда. Сработала старая суворовская заповедь — «натиск на противника». Поэтому когда этот батальон украинской нацгвардии сдался и увидел, сколько у них было противников, и вот этот натиск — они, конечно, были шокированы», — поделился Фроленков.

Ранее в этот же день сообщалось, что полковник Белоглазов и полковник полиции Фроленков удостоились высокой награды за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции России по защите Донбасса. Церемония награждения состоялась в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе.

Ранее, 17 мая, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским офицерам и сержантам, проявившим мужество и героизм в ходе российской специальной военной операции по защите населения Донбасса. Среди награждаемых военнослужащие войск противовоздушной обороны — артиллеристы и мотострелки.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину. Министр обороны поблагодарил военных за героизм и самоотверженность, которые они проявили при выполнении воинского долга в ходе проводимой спецоперации.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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