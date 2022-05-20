Товары фермеров из Удмуртии появились в сетевых магазинах

В Ижевске в «Фермерском островке», впервые открытом в сетевом магазине, начали продавать свою продукцию малые сельхозпроизводители Удмуртии. Теперь жители города могут приобрести крафтовые сыры, мед, чаи местного сбора, молочную продукцию и другие товары местных производителей.

Как пишет ИА «Сусанин», проект «Фермерский островок» разработала корпорация МСП и начала внедрять в разных российских регионах. Удмуртия — четвертый регион, где фермерская продукция выведена в федеральную сеть. Для этого был создан сбытовой кооператив «Наш фермер», в который вошли около 30 фермеров.

Власти Удмуртии намерены в течение года открывать и другие торговые точки фермеров на территории магазинов в Ижевске. Позже такие островки появятся и в других городах Удмуртии.

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По данным главы республики Александра Бречалова, за январь-февраль этого года промышленные предприятия и коммерческие компании Удмуртии нарастили экспорт своей продукции на 80%. Рост внешнеторгового оборота составил 37% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

На конец января поддержку получили 147 предприятий малого и среднего предпринимательства, 11 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму $12,5 млн.

В 2021 году предприятия и компании Удмуртии уже ставили рекорд по несырьевому экспорту. Они отправили товары на внешний рынок на $330 млн, пишет udm-info.ru.