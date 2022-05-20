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Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Условия для перемирия с Москвой должен определять именно Киев. Об этом 20 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию ситуацию на Украине.

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Днем ранее стало известно, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

«Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной», — сообщил он по итогам заседания Совета иностранных дел Евросоюза в Брюсселе по вопросам развития.

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19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план Италии, отметил, что в Кремле не знакомы с документом, но Москва приветствует инициативы всех тех, кто хочет поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

В тот же день в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Он отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также сообщил о приостановке переговорного процесса по мирному соглашению.

9 апреля Боррель во время поездки в Киев впервые за всю историю существования ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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