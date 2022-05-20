Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ

Условия для перемирия с Москвой должен определять именно Киев. Об этом 20 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию ситуацию на Украине.

Днем ранее стало известно, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

«Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной», — сообщил он по итогам заседания Совета иностранных дел Евросоюза в Брюсселе по вопросам развития.

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19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план Италии, отметил, что в Кремле не знакомы с документом, но Москва приветствует инициативы всех тех, кто хочет поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

В тот же день в МИД России заявили о готовности вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. Он отметил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. В тот же день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также сообщил о приостановке переговорного процесса по мирному соглашению.

9 апреля Боррель во время поездки в Киев впервые за всю историю существования ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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