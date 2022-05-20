Первый камень в основание Соборной мечети заложен в Казани

Памятный камень в честь строительства Соборной мечети в Казани заложен в пятницу, 20 мая. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Камень украшен фразой «В ознаменование строительства Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», выполненной на арабском, татарском, русском и английском языках. В торжественной церемонии участвовали официальные делегации, руководство Татарстана, участники форума татарских религиозных деятелей и гости республики.

Кроме того, на месте будущего строительства прочли пятничный намаз. В своей проповеди муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал о событиях 922 года, когда в Волжской Булгарии в качестве официальной религии приняли ислам.

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Соборная мечеть, рассчитанная на 10 тыс. человек, появится на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай». В настоящее время проводится конкурс на ее строительство. После подведения его итогов, общественности будет представлен эскиз будущей мечети.