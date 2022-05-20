Еще один район освободился от воды в Хабаровском крае

В Хабаровском крае от паводковых вод полностью освободился Ульчский район. Как сообщили ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, за последние сутки вода сошла с последних участков внутрипоселковых дорог.

По информации специалистов, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется. На реках преобладает тенденция к снижению уровня воды. На малых реках еще отмечаются небольшие колебания, но опасных явлений или подтоплений не прогнозируется.

В Николаевском районе региона остаются подтопленными 10 приусадебных участков в поселке Маго, селах Чныррах и Красное.

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Гидрологи продолжают следить за ситуацией. Органы местного самоуправления организовали постоянный мониторинг обстановки. Проводятся замеры уровней воды и подворовый обход.

В конце марта сообщалось, что на полгода раньше срока была выполнена расчистка русел рек Тумнин и Худями в Ванинском районе Хабаровского края. Это должно защитить национальное село Уська-Орочская от весенних подтоплений и муссонных дождей. Проблема с расчисткой рек Тумнин и Худями возникла после закрытия леспромхоза.