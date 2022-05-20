Эксперты рассказали об импортозамещении продуктов и напитков

После начала специальной операции РФ по защите Донбасса и введения санкций против Москвы, многие крупные сети фастфуда и производители продуктов питания ушли с российского рынка или приостановили работу.

Среди таких компаний — Valio Group (сыры Viola, Oltermanni, Valio), Nestle (бренды KitKat и Nesquik), кофейные марки Lavazza и Pauling, производители пива Carlsberg и Heineken; сети общепита Starbucks, McDonald's (возобновит работу в июле под другим брендом). PepsiCo также прекратила производство и продажи газировки Mountain Dew; Coca-Cola, Danone.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова заявила «Известиям», что хотя количество ушедших производителей продуктов питания достаточно большое, многие из них — не самые популярные у россиян.

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Наиболее проблематично импортозаместить в России кофе и пиво. Говоря о других категориях продуктов питания, Дарья Акимова отметила прекращение поставок в РФ производителя минеральной воды премиум-сегмента Evian, приостановку поставок Alpro от Danone, ряда растительных молочных продуктов.

«Импортозамещением в этой области российские производители занялись еще пять лет назад, когда появилось «Немолоко» и начало активно развиваться, когда российская компания «Эфко» начала вкладывать деньги в новую линию по производству растительных напитков и растительного белка. Говорить о том, что у нас исчезнут растительные напитки (альтернативное молоко) либо же альтернативный мясному белок, рано», — сообщила она, отметив, что препятствий для замещения зарубежных продуктов в России нет.