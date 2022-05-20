Глава Минобороны Шойгу заявил, что более 1900 националистов с «Азовстали» сдались в плен

Более 1,9 тыс. националистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен. Об этом 20 мая на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — сказал он.

Также глава Минобороны рассказал, что с начала спецоперации по защите Донбасса из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуировано более 1 млн 377 тыс. мирных жителей.

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«Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики. Вооруженные силы Украины (ВСУ), пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита», — также подчеркнул Шойгу.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки с «Азовстали» вышел и сдался в плен 771 боевик группировки «Азов».

Минобороны опубликовало видео со сдавшимися в плен украинскими боевиками. Сейчас они находятся в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пленные рассказали, что к ним хорошо относятся, кормят, содержат в нормальных условиях.

18 мая стало известно, что сдавшиеся в плен боевики, укрывавшиеся ранее на «Азовстали», рассказали представителю ВСУ и работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 мая напомнил, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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