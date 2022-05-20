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Численность занесенных в Красную книгу зверей выросла в Липецкой области

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В Липецкой области провели учет численности ряда видов животных и птиц. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов.

По данным специалистов, в регионе обитает 591 лось, а также свыше 5,1 тыс. косуль европейских. Также эксперты насчитали 1148 особей благородного оленя и 451 особь кабана.

В управлении отметили рост численности животных, занесенных в Красную книгу. Специалисты насчитали 478 белок и 42 зайца-беляка.

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Кроме того, насчитано 365 норок, 218 выдр и свыше 1,7 тыс. особей ондатры.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области большого баклана включат в охотничьи виды. Это означает, что птиц можно будет отстреливать. Специалисты отмечают резкое увеличение численности пернатых, которое плохо сказывается на количестве рыбы в Байкале.

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