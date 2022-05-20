Старая надпись проявилась на стене дома в Астрахани после дождя
В Астрахани на улице Адмиралтейской обнаружили необычную находку. После дождя на стене проявилась надпись, похожая на дореволюционную или времен НЭПа. Информация об этом появилась в сообществе dvorast.
Эта улица ранее называлась Старо-Агарянская. На ней были лавки и купеческие помещения.
Астрахань-24 отмечает, что в городе с уважением относятся к истории. Так, на улице Адмирала Нахимова поисковый отряд «Камерад» восстанавливает сохранившуюся агитационную надпись времен Великой Отечественной войны.
Агентство отмечает, что к этим работам реставраторов не подключали, поэтому о сохранении оригинального облика речи не идет.
Ранее сообщалось, что туристический центр Сарай-Бату в Астраханской области могут переименовать. Это просят сделать археологи, которые обнаружили у села Селитренное Харабалинского района, предположительно, следы второй столицы Золотой Орды. Новые данные могут стать основанием для переименования Сарай-Бату в Сарай ал-Джедит.