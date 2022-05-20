Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает финская государственная компания Gasum.

«Газпром экспорт» днем 20 мая уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию в соответствии с договором компании Gasum о поставках будет прекращена в субботу, 21 мая», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что начиная с 21 мая, на протяжении грядущего летнего сезона компания будет подавать своим клиентам газ из других источников через газопровод Balticconnector.

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17 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления СМИ о прекращении поставок газа «Газпромом» в Финляндию, назвал их газетной «уткой».

За день до этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответа на вступление Финляндии в НАТО может приостановить поставки природного газа в Хельсинки.

6 мая финский премьер-министр Санна Марин в интервью японской газете Nikkei заявила, что Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации в Донбассе. По ее словам, Хельсинки должны прекратить закупки энергоресурсов из Москвы, потому что страна «сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля.