Электроснабжение восстановили в четырех деревнях Вологодчины

Специалисты восстановили электроснабжение в четырех деревнях Вологодской области. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на муниципальную администрацию.

Аварийное отключение было зарегистрировано рано утром 20 мая. Без электричества остались деревни Средние и Задние Чуди, Игнатьево и Сковятино. В населенных пунктах насчитывается 225 домов, в них проживают 98 человек.

Специалистам удалось оперативно восстановить подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Томске из-за ветра и грозы без электроснабжения в ночь на 20 мая остались 22 многоэтажных дома, а также 669 частных домов. Отключение продлилось четыре часа.