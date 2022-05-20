Представитель Кремля Песков заявил, что Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

В Кремле ответили на заявление финской компании Gasum, которая сообщила о том, что ожидает прекращения Россией поставок газа с пятницы, 20 мая, на субботу, 21 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 мая, совершенно «очевидно, что никто ничего бесплатно поставлять не будет».

Песков отметил, что в Кремле при этом не располагают всей информацией о компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома».

«Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но, очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — прокомментировал Песков на брифинге, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить отключение в Кремле.

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Уже после заявления представителя Кремля в этот же день стало известно, что поставки российского газа в Финляндию прекратятся в 7:00 мск 21 мая. Финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что получила соответствующее уведомление от ООО «Газпром экспорт».

17 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

13 мая пресс-секретарь президента России опроверг заявления СМИ о прекращении поставок газа «Газпромом» в Финляндию, назвал их газетной «уткой».

За день до этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответа на вступление Финляндии в НАТО может приостановить поставки природного газа в Хельсинки.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. По словам главы государства, для приобретения российского газа западные страны должны открыть счета в банках РФ. Путин подчеркнул, что отсутствие соответствующих платежей российская сторона будет расценивать как неисполнение обязательств со стороны покупателей, «со всеми вытекающими последствиями». Он также указал на то, что России «никто ничего бесплатно не продает», соответственно, и она тоже не собирается заниматься благотворительностью.