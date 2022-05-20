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В России предложили отменить предельный возраст на заключение первого контракта с армией

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован 20 мая на сайте нижней палаты парламента.

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«Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — указывается в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации военной техники необходимы профессионалы высокого уровня. По их мнению, такими специалистами становятся к 40–45 годам. В то же время сейчас, согласно закону, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — от 18 до 30 лет. В связи с этим предлагается отменить возрастной предел.

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Уточняется, что принятие закона не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета.

В этот же день, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока еще не ознакомился с инициативой депутатов.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать срок пребывания на службе маршалов, генералов армии и адмиралов флота. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии и адмирала флота и после достижения ими указанного возраста. В ноябре прошлого года депутаты приняли в третьем чтении закон, по которому глава государства сможет продлевать срок пребывания на службе маршалов и генералов после достижения ими 70 лет.

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