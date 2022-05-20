В России предложили отменить предельный возраст на заключение первого контракта с армией

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Документ опубликован 20 мая на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — указывается в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации военной техники необходимы профессионалы высокого уровня. По их мнению, такими специалистами становятся к 40–45 годам. В то же время сейчас, согласно закону, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — от 18 до 30 лет. В связи с этим предлагается отменить возрастной предел.

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Уточняется, что принятие закона не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета.

В этот же день, отвечая на вопрос журналистов о законопроекте, представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что пока еще не ознакомился с инициативой депутатов.

В июле 2021 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий увеличивать срок пребывания на службе маршалов, генералов армии и адмиралов флота. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии и адмирала флота и после достижения ими указанного возраста. В ноябре прошлого года депутаты приняли в третьем чтении закон, по которому глава государства сможет продлевать срок пребывания на службе маршалов и генералов после достижения ими 70 лет.