Лукашенко анонсировал производство «своих «Мерседесов»

В будущем в России и Белоруссии «будут свои «Мерседесы», причем довольно скоро. Об этом 19 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

По его словам, на создание такого автомобиля «времени много не надо».

Также белорусский лидер положительно относится к возрождению производства автомобилей марки «Москвич». «А что плохого? Это уже не те «Москвичи» советские, естественно. Но, может быть, еще и не «Мерседесы», — прокомментировал он.

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По мнению президента, на какое-то время страна может отказаться от хороших импортных автомобилей — до тех пор пока не будет налажена сборка отечественных аналогов.

«Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были», — заметил Лукашенко.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московский завод Renault перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году, отметили в Минпромторге РФ.

18 мая главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился догадками, каким может стать первое детище обновленного завода «Москвич». Эксперт предположил, что «АвтоВАЗ» и НАМИ теоретически могут разработать новую машину с нуля или создать простую модель на базе китайской марки. Однако самым вероятным автоэксперт назвал выпуск автомобиля Renault Arkana с логотипом «Москвич».