Житель Воронежа обманул пенсионеров в Тамбове на 900 тыс. рублей

Шесть пенсионеров пострадали в результате мошенничества в Тамбове. Подозреваемого в обмане жителя Воронежа задержали на территории Липецка.

По данным МВД, в течение одного дня в мае мужчина звонил на стационарные телефоны потерпевшим и представлялся сотрудником полиции. Он требовал от пожилых людей деньги за непривлечение их родственников к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП. Пенсионеры передавали средства с помощью курьера.

Сотрудники полиции установили приметы курьера и автомобиль, на котором он передвигался. По ориентировке оперативники тамбовского управления МВД совместно с коллегами из Липецка задержали 26-летнего жителя Воронежа, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Он подозревается в аналогичных преступлениях на территории Липецкой области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подозреваемый помещен под арест.