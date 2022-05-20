Снаряд нашли на крыше заброшенного здания в Ульяновске

В Ульяновске на крыше заброшенного здания в Засвияжском районе нашли предмет, внешне схожий со снарядом. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Росгвардии 18 мая, после чего на место происшествия незамедлительно отправили группу разминирования.

Специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет, предположительно, является учебным патроном 23 мм от зенитной установки. Опасности для окружающих он не представляет, пишет ulpravda.ru.

20 мая сообщалось, что во время прогулки по территории детского сада в Воронеже пятилетняя воспитанница нашла похожий на гранату времен ВОВ предмет. Позже родителям рассказали в детском саду о «каких-то учениях». А после звонка в дежурную часть узнали, что их дочь нашла боевую гранату времен Великой Отечественной войны.