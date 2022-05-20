Три аварийных дома снесут по требованию прокуратуры в Самаре

Три аварийных дома снесут в Красноглинском районе Самары. Прокуратура направила соответствующие исковые заявления в суд.

По данным правоохранительных органов, дома в поселке Управленческом были признаны непригодными для проживания и расселены. Однако меры по сносу зданий пока не приняты, пишет НИА «Самара».

После демонтажа строений администрация обязана вывезти строительный мусор. Организовать снос обязали департамент управления имуществом Самары, уточняет ГТРК «Самара».

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области к началу мая 2022 года более 1,1 тыс. человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры. До конца года жилищные условия улучшат 5 тыс. человек.