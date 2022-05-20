Экономист перечислил факторы возможной мировой продовольственной катастрофы

Общемировая доля экспорта пшеницы из России и с Украины составляет свыше 20%, поэтому остановка поставок из этих стран окажется критичной для мирового рынка продовольствия. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он перечислил факторы, которые могут привести к мировой продовольственной катастрофе.

«Доля России и Украины в мировом экспорте очень большая. Мы поставляем пшеницу, растительное масло, кукурузу, другие группы товаров. Также большую роль играет Белоруссия, поставки из которой тоже ограничены. Если брать только одну пшеницу, то в общемировом экспорте на Россию и Украину приходится порядка 20%, почти четверть. По другим позициям показатели ниже, но выпадение с рынка даже 5–7% поставок уже крайне болезненно, это ведет к резкому увеличению цен, создается ажиотаж», — сказал Самиев в беседе с Lenta.Ru.

По словам аналитика, еще одним фактором, сыгравшим значительную роль в надвигающемся продовольственном кризисе, стала общая неблагоприятная конъюнктура. В частности, речь идет о проблемах с урожаем в государствах, являющихся крупными поставщиками продуктов питания.

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«Из-за сильной жары и засухи в Индии, Пакистане, других странах урожая очень мало. Если бы экстремальная жара в 45 градусов и запреты на поставки зерна были бы, например, только в Индии, ситуация оказалась бы не такой критичной, но мы имеем сумму проблем с засухой, санкциями, нарушением логистических цепочек», — сказал экономист.

Третьей проблемой стал дефицит удобрений, которые необходимы для качественной работы сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время их поставки из России и Белоруссии ограничены из-за санкций.

«И в итоге этот совокупный шок оказался колоссальным, даже не знаю, когда такое было в последний раз. За последние лет 50 точно не было. Плохая климатическая конъюнктура, обрушение поставок продуктов питания, особенно пшеницы, вместе нанесли катастрофичный удар по мировой продовольственной системе», — отметил Самиев.

Эксперт считает, что наиболее тяжелые последствия грозят бедным странам, в структуре потребления которых большую долю занимают товары, экспортируемые Россией и Украиной. Прежде всего речь идет о пшенице и кукурузе.

Также экономист отметил, что для Европы последствия тоже окажутся достаточно болезненными. Эти государства ожидает значительный рост цен.

«Такой инфляции, наверное, не было со Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Самиев считает, что Россия оказалась в более выигрышном положении, поскольку страна может обеспечить себя самостоятельно большинством товаров первой необходимости.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения, передает RT.

Ранее, 15 мая, в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Как отметил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.