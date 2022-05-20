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Упавшего в пруд ребенка спасли в Липецкой области

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Девочка с велосипедом упала в пруд Петровского парка в Ельце (Липецкая область). Ребенка спас рыбак, находившийся у водоема.

По словам матери, девочка вела велосипед, оступилась и упала в воду. Женщина подчеркнула, что у пруда отсутствует ограждение. За девочкой в воду бросился рыбак, а оказавшиеся рядом прохожие помогли переодеть и согреть ребенка. Об этом пишет LipetskMedia.

В администрации Ельца разъяснили, что ограждения у водоема не предусмотрены. Власти просят жителей города внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра у пруда.

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В конце 2021 года на тонкий лед водоема вышел 11-летний мальчик. Он провалился в воду. Тело ребенка обнаружили на глубине 5 м.

19 мая в Орловской области рыбак погиб, спасая тонувшего в реке Оке мальчика. Ребенок подъехал к обрывистому берегу на велосипеде и упал в воду.

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