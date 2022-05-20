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Группа ГАЗ представила новые модели городских автобусов

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Фото: пресс-служба группы ГАЗ
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Группа ГАЗ представила перспективные модели городских автобусов в рамках третьего международного транспортного фестиваля SPbTransportFest в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в пятницу, 20 мая, пресс-служба компании.

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«На выставочной экспозиции демонстрируются автобусы нового поколения вместимостью от 22 до 85 человек: модели среднего и большого класса «ГАЗ Citymax», автобусы малого класса «Валдай City» и «Газель City», а также машина среднего класса ЛиАЗ-4292», — говорится в пресс-релизе.

Новая линейка автобусов отличается повышенным уровнем комфорта и доступностью для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

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«Единые технические решения обеспечивают доступность всех представленных моделей для маломобильных пассажиров. Это низкий уровень входа, просторные накопительные площадки с поясничными упорами, специально оборудованные места для инвалидных колясок, широкие дверные проемы, а также система книлинг, позволяющая понижать высоту автобуса на остановках», — добавляют в компании.

Система кондиционирования салона оборудована функцией обеззараживания воздуха, что особенно актуально в условиях замкнутого пространства и большого скопления людей в сложной эпидемиологической обстановке.

Автобусы также оборудованы светодиодной подсветкой на створках, которая предупреждает о закрытии дверей за счет изменения цвета, USB-зарядками и Wi-Fi-роутером.

Кроме того, в автобусах «ГАЗ Citymax» реализована система «чистого пола», при которой на полу отсутствуют какие-либо крепления, а все сиденья и поручни крепятся к боковине кузова. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений, а также создать различные варианты планировки и упрощает уборку.

Ранее группа ГАЗ представила автобусы и коммунальную технику нового поколения, образцы которых были показаны в начале апреля в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий транспортного машиностроения. Так, автозавод продемонстрировал мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай Next», модель «Газель City», в которой обеспечен комфорт на уровне автобусов большого класса, а также впервые показал новую разработку Горьковского автозавода — семиместный микроавтобус «Соболь NN».

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