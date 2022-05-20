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Более 10 тыс. молодой стерляди выпустили в Волгу под Тверью

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В городе Конаково Тверской области в преддверии «Дня Волги» в реку Волгу выпустили 10 тыс. штук молодой стерляди. Свидетелями стали представители руководства региона, Росрыболовства, природоохранной прокуратуры, территориального управления Федерального агентства по рыболовству, школьники, волонтеры и местные жители.

По словам губернатора Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», при поддержке Росрыболовства, Верхневолжской природоохранной прокуратуры на территории региона проведено уже более 40 выпусков молоди рыб. Этот выпуск — очередной в серии компенсационных мероприятий в рамках возмещения ущерба водным биологическим ресурсам.

В свою очередь, глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что выпуски мальков и молоди будут происходить весь летний период в рамках нацпроекта «Экология». Эта работа уже дала положительные результаты: ученые фиксируют увеличение запасов стерляди, других биологических ресурсов Волги. Возможно, в ближайшее время стерлядь удастся исключить из Красной книги Тверской области и открыть любительское рыболовство.

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Издание пишет, что еще в начале XX века стерлядь была промысловой рыбой региона. Однако в связи с увеличением антропогенной нагрузки ее включили в Красную книгу Тверской области. За прошедшие пять лет в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства в Волгу выпустили 21,5 млн молоди стерляди, сазана, толстолобика. Из них больше 12 млн — в границах Тверской области.

Каждый год зарыбление осуществляется на девяти водных объектах региона. В прошлом году в естественную среду обитания выпустили 4,5 млн экземпляров различных видов молоди рыб. В этом году планируется выпустить еще 4,5 млн единиц, в том числе больше 1 млн — стерляди.

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