«Вектор» заверил в эффективности вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян

Вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян», — рассказали в центре «РИА Новости».



Отмечается, что на сегодняшний день против оспы в России прививают только медиков, поскольку риск завоза заболевания в страну низкий.

Ранее в этот день минздрав Австралии заявил о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии. Кроме того, случаи оспы обезьян выявлены в Италии, Швеции, Великобритании и США.

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Оспа обезьян — это заболевание, которое в основном встречается в Западной и Центральной Африке, является редким вирусом, похожим на человеческую оспу. Оно проходит в более мягкой форме. Впервые болезнь зафиксировали в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. За последнее десятилетие число случаев заболевания в Западной Африке увеличилось.

19 мая в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.