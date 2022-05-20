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Замглавы МИД Италии рассказал о мирном плане по Украине

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Фото: Global Look press/Cecilia Fabiano
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Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в пятницу, 20 мая, подтвердил в своем аккаунте в Twitter наличие у государства плана по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, глава ведомства Луиджи Ди Майо передал документы в ООН и потребует вовлечения и Организации Объединенных Наций, и Евросоюза.

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«Мирный план, предложенный ООН автором Луиджи Ди Майо, намечает новые перспективы прекращения [специальной военной операции] на Украине, скоординированных действий на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса», — написал Манлио Ди Стефано.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что Рим предложил ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине. Он предполагает четыре пункта, в том числе прекращение огня, договор по «спорным территориям» и многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Документ направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу, с планом ознакомили и представителей стран «большой семерки».

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Все этапы, согласно итальянской идее, должны исполняться наблюдением таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знакомы с документом, но Москва приветствует инициативы всех тех, кто хочет поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

Тогда же в МИД России подтвердили готовность вернуться к переговорам с Украиной. В ведомстве напомнили, что процесс был прерван украинской стороной.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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