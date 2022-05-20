Легкое наземное метро в Саратове начнут строить в 2022 году

В Саратове уже в 2022 году начнут строить легкое наземное метро. Об этом во время горячей линии сообщил врио губернатора Роман Бусаргин.

Скоростной трамвай должен будет объединить четыре уже существующих маршрута: № 3, 6, 8 и 9. Длина путей составит 20 км.

По словам Бусаргина, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», большую поддержку этому проекту оказали спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин. До 30 июня заявку на строительство направят в Минэкономразвития РФ, а до 30 сентября планируется разработать сметы работы. До конца этого года начнется цикл строительства и реконструкции путей.

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Сам проект строительства скоростного трамвая рассчитан на три года. Задача властей — максимально уменьшить неудобства от строительства. Так, менять рельсы планируют по ночам, чтобы максимально сократить сроки закрытия трамвайных маршрутов.

Объем финансирования составляет 11,2 млрд рублей. Бусаргин отметил, что появление легкого метро изменит транспортную модель Саратова, позволит уменьшить пробки и сделать город безопаснее и экологичнее.

Ранее сообщалось, что в Саратове за 2 млрд рублей реконструируют берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища на участке от 2-й Садовой до Большой Садовой. До 29 сентября 2023 года подрядчик должен выполнить следующие работы: берегоукрепительные сооружения, лестницы, системы электроснабжения и водоотведения, благоустройство.