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Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае

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Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в большинстве районов Алтайского края до 23 мая. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, скорость ветра до конца суток 20 мая будет достигать 17–22 м/с. В условиях повышенной пожарной опасности порывы ветра могут привести к быстрому распространению огня. Об этом сообщает altapress.ru. 21 и 22 мая в регионе ожидается аномально высокая температура, местами воздух прогреется до +33 градусов в субботу и до +37 градусов в воскресенье. При этом в субботу осадки не ожидаются, в воскресенье местами возможны грозы.

Особый противопожарный режим введен в Алтайском крае 27 апреля. В МЧС напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

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