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В Москве закончился самый длительный отопительный сезон за 20 лет

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В Москве завершился отопительный сезон. Он стал самым продолжительным за последние 20 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ПАО «МОЭК» в пятницу, 20 мая.

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«Минувший отопительный сезон стал самым продолжительным за последние 20 лет — тепло подавалось в течение 243 дней — с 13 сентября 2021 года по 13 мая 2022-го. Предыдущий длился 224 дня», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что решение о включении и отключении тепла принимает правительство Москвы, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке ниже или соответственно выше плюс 8 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

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Отопительный сезон официально завершился в столице 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий, пишет «Москва 24».

В тот же день в городе начались плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Всего в Москве предстоит отключить от отопления 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

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