Лавров заявил о подтверждении опасений РФ насчет планов Запада на Украину

Специальная операция России по защите Донбасса подтвердила все опасения относительно того, что Запад пытался сделать из Украины. Об этом 20 мая на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с малийским коллегой.

«...Все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», — сказал он.

Других подробностей высокопоставленный дипломат не привел.

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По его словам, малийской стороне напомнили, что в течение восьми лет Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе. Также Лавров назвал причины, по которой Россия не имела выхода, кроме как начать спецоперацию.

«Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены», — сказал глава российской дипломатии.

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