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Почти 700 домов остались без электричества из-за ветра и грозы в Томске

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Аварии на электросетях произошли в Томске из-за порывистого ветра и грозы вечером 19 мая. Без снабжения остались 22 многоэтажных дома, а также 669 частных домов.

Штормовое предупреждение в регионе объявлено на 19–20 мая. Синоптики прогнозировали дожди, грозы с градом и порывистый ветер до 21 м/с. Ряд аварий был зарегистрирован поздно вечером в Кировском и Октябрьском районах, пишет РИА «Томск».

Отключение электроснабжения продлилось четыре часа. Аварии были устранены 20 мая в 1:20 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в московском регионе с I квартала 2022 года неучтенное потребление электроэнергии зарегистрировано на сумму более 120 млн рублей. Специалисты выявили 113 фактов безучетного потребления в ходе проверок приборов учета.

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