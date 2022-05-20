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Жителя Ставрополья осудили условно за спаивание своего сына

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В Ставропольском крае оглашен приговор в отношении местного жителя, распивавшего алкоголь со своим сыном. Он получил 1,5 года условного срока. Решение принял Грачевский районный суд.

Следствие установило, что в январе 2022 года мужчина пришел со своим несовершеннолетним ребенком в гараж и предложил тому попробовать водку. Сын согласился.

Этот случай был не единственным. Застолье повторилось в марте. Суд счел, что это был умысел родителя сделать из своего сына собутыльника, пишет NewsTracker.

Ранее в Нижнем Новгороде были обнаружены тела супружеской пары с двумя детьми с ножевыми ранениями. По информации Telegram-канала «112», убитым оказался Василий Мельников, владелец медицинской компании «Медстом», занимающейся поставками оборудования для лабораторий. Отрабатывается версия о том, что бизнесмен убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.

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