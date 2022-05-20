В МИЦ «Известия» рассказывают о фестивале звезд синхронного плавания. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная открытию первого в России фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота», где выступят сильнейшие синхронистки России под руководством знаменитых тренеров. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О программе фестиваля; новых правилах и кадровых изменениях в составе сборной; отстранении от международных соревнований и проведении альтернативных турниров рассказывают:
- Татьяна Покровская, вице-президент Федерации синхронного плавания России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
- Татьяна Данченко, старший тренер сборной России по синхронному плаванию, заслуженный тренер России;
- Светлана Колесниченко, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Варвара Субботина, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию;
- Мария Киселева, президент Федерации синхронного плавания Москвы, трехкратная олимпийская чемпионка.