В МИЦ «Известия» рассказывают о фестивале звезд синхронного плавания. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная открытию первого в России фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота», где выступят сильнейшие синхронистки России под руководством знаменитых тренеров. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О программе фестиваля; новых правилах и кадровых изменениях в составе сборной; отстранении от международных соревнований и проведении альтернативных турниров рассказывают: