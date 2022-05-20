Евросоюз выделил Украине €600 млн

Евросоюз (ЕС) перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Об этом 20 мая сообщил глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Еще 11 февраля страны — члены ЕС утвердили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд Тогда сообщалось, что макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей.

«Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере €600 млн. Мы также будем работать над платформой восстановления, чтобы помочь восстановить Украину как свободную демократическую страну», — написала она в Twitter.

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Кроме того, глава ЕК отметила, что в планах о планах ЕС выделить кредит Украине на сумму €9 млрд до конца текущего года.

Днем ранее стало известно, что сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. Теперь инициатива должна поступить на подпись Джо Байдену. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в свою очередь, комментируя инициативу американских властей, заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США выделили в качестве военной помощи.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность использования доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины.

До этого, 9 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания российской спецоперации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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