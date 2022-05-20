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Россияне назвали самых нелюбимых литературных персонажей

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Фото: harrypotter.fandom.com
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Пользователи сервиса электронных книг «ЛитРес» назвали самых неприятных по их мнению героев зарубежной и русской литературы. Данные в пятницу, 20 мая, привела пресс-служба организации.

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Лидирующие позиции занимают антагонисты из серии книг о «Гарри Поттере». На первом месте помощник министра магии Корнелиуса Фаджа из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» (46,1%), а на третьем предатель Питер Петтигрю, более известный как Хвост (21,8%). Между ними расположилась Белла Свон из вампирской саги «Сумерки». Она набрала (29,9%).

«Далее расположились персонаж серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина король Джоффри Баратеон (19,8%) и Лидия Беннет, известная по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение (19%)», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу.

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В рейтинге русской литературы первое место среди отталкивающих персонажей у приказавшей утопить Герасиму свою собаку Муму помещицы из повести Ивана Тургенева «Муму» (25,3%). Затем идет главная героиня романа Льва Толстого «Анна Каренина» (22,4%), а замыкает тройку лидеров главный герой романа «Лолита» Владимира Набокова Гумберт Гумберт (19%).

1 февраля сообщалось, что в России более чем на 50% выросли продажи книг по эзотерике. По данным издательства «Эксмо», рост продаж составил по итогам года более 53%, обеспечив группе 400 млн рублей доходов. Уточняется, что в 2020 году продажи в этой категории росли только на 13%.

К эзотерическому направлению относят книги о гаданиях, предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении.

Ранее, 22 декабря 2021 года, сообщалось, что российские читатели готовы тратить деньги на литературу по саморазвитию и психологии, молодая аудитория читает книги Young Adult, мангу и фэнтези, а цифровые форматы продолжают динамично расти. Согласно результатам рейтинга, доля книг жанра нон-фикшен достигла 50% и выросла на 4% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Россияне активно интересуются книгами о саморазвитии и популярной науке.

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