Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия в 1990-х сама отказалась от членства в НАТО

Россия в 1990-х отказалась вступить в НАТО, заявил руководитель внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен в интервью The Late Show на телеканале CBS 19 мая.

«Еще в 1990-х об этом говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотели заниматься», — ответил он на предложение телеведущего пригласить РФ вступить в НАТО.

Блинкен отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и у него нет агрессивных намерений в отношении России.

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«Альянс никогда не нападал на Россию; он не нападет на Россию. Он не собирается нападать на Россию», — сказал американский госсекретарь.

21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, о разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году. Тогда российский лидер спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».

Позже Клинтон сообщил, что якобы предлагал и Борису Ельцину, и Владимиру Путину членство России в НАТО. В то же время представитель Кремля отметил, что Соединенные Штаты неоднократно говорили о том, что вступление РФ в Североатлантический альянс невозможно.

НАТО было основано в апреле 1949-го 12 странами с целью коллективной самообороны. До 1991 года потенциальным противником Североатлантического альянса была организация Варшавского договора во главе с СССР. В марте 1954 года Москва отправила официальную заявку на вступление в НАТО, но получила официальный отказ.

Несмотря на то что СССР уже не существует, а организация Варшавского договора распущена, НАТО продолжает расширяться. Сейчас в нем 30 стран. 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала целью НАТО «наращивание военного потенциала и географической экспансии», а также создание «еще одного фланга для угроз России».